Правительство согласовало назначение нового главы Луганской ОГА и уволило Мельника с должности директора БЭБ

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня согласовал Артема Лысогора на должность председателя Луганской областной государственной администрации. Также уволен Вадим Мельник с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.