Правительство согласовало назначение нового главы Луганской ОГА и уволило Мельника с должности директора БЭБ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня согласовал Артема Лысогора на должность председателя Луганской областной государственной администрации. Также уволен Вадим Мельник с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Детали
По его словам, Кабинетом министров согласовано назначение:
• Лысогора Артема Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации;
• Артюха Владимира Николаевича председателем Сумской областной государственной администрации.
Уволено:
• Мельника Вадима Ивановича с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины;
• Вашеку Галину Владимировну с должности заместителя Председателя Государственной аудиторской службы Украины.
Дополнение
Сообщалось, что новым руководителем Луганской областной государственной администрации вероятно станет военный.
Кабмин согласовал увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОГА.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Хмельницкой, Одесской и Луганской ОГА Сергей Гайдай.