Правительство согласовало назначение нового главы Луганской ОГА и уволило Мельника с должности директора БЭБ

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня согласовал Артема Лысогора на должность председателя Луганской областной государственной администрации. Также уволен Вадим Мельник с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

По его словам, Кабинетом министров согласовано назначение:

• Лысогора Артема Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации;

• Артюха Владимира Николаевича председателем Сумской областной государственной администрации.

Уволено:

• Мельника Вадима Ивановича с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины;

• Вашеку Галину Владимировну с должности заместителя Председателя Государственной аудиторской службы Украины.

Дополнение

Сообщалось, что новым руководителем Луганской областной государственной администрации вероятно станет военный.

Кабмин согласовал увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОГА.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Хмельницкой, Одесской и Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Украинские Национальные Новости

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