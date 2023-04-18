Кабмин провел кадровые изменения: кто получил должность

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины назначил заместителей министров образования и науки и здравоохранения, а также согласовал назначение заместителей председателя Запорожской ОГА. Об этом информирует УНН ссылаясь на Telegram постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Мельничук проинформировал, что назначено:

  • Дениса Курбатова заместителем Министра образования и науки Украины;
  • Марину Слободниченко заместителем Министра здравоохранения’Украины по вопросам европейской интеграции.

Также согласовано назначение Романа Кузива, Руслана Мовчана, Валерия Шевченко заместителями председателя Запорожской областной государственной администрации.

Уволены:

  • Майя Янковская с должности первого заместителя Председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины.

Дополнение

Кабинет министров Украины 24 января 2023 года согласовал увольнение пяти глав областных государственных администраций: Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской.

Напомним

11 апреля Кабмин согласовал Артема Лысогора на должность главы Луганской ОГА. Также уволен Вадим Мельник с должности Директора Бюро экономической безопасности Украины.

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