Кадрові питання: у "Слузі народу" назвали трьох кандидатів на очільника Апарату ВР

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Палійчук відзначила, що фракція “Слуга Народу” запропонує кандидатуру голови Апарату Верховної Ради.

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“Під час засідання фракції „Слуга Народу“ обговорювалося питання про висунення кандидатури на посаду голови Апарату Верховної Ради. Розглядалися три потенційні кандидатури, серед яких В’ячеслав Штучний, який уже раніше обіймав цю посаду, а також чинні депутати фракції „Слуга Народу“ Олександр Копиленко та Павло Фролов”, — повідомила Палійчук.

Додамо

Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім’я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року, резюмувала речниця СН.

Нагадаємо

Раніше Кравчук повідомила, що після звільнення В’ячеслава Штучного з посади керівника Апарату ВРУ, нікого на це місце не призначили. Кандидатури саме на цю посаду сьогодні і планували обговорити на фракції.