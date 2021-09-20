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Кадровые вопросы: в "Слуге народа" назвали трех кандидатов на главу Аппарата ВР

Киев  •  УНН

 • 22145 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. "Слуги народа" на заседание фракции выбрали трех кандидатов на пост главы Аппарата Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, передает УНН.

Детали

Палийчук отметила, что фракция "Слуга народа" предложит кандидатуру председателя Аппарата Верховной Рады.

Цитата

"Во время заседания фракции "Слуга народа" обсуждался вопрос о выдвижении кандидатуры на должность председателя Аппарата Верховной Рады. Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов", - сообщила Палийчук.

Добавим

Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже более года, резюмировала пресс-секретарь СН.

Напомним

Ранее Кравчук сообщила, что после увольнения Вячеслава Штучного с должности руководителя Аппарата ВРУ, никого на это место не назначили. Кандидатуры именно на эту должность сегодня и планировали обсудить на фракции.

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