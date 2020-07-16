Нардепи звільнили Штучного з посади керівника Апарату ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила проект постанови №3850 про звільнення Вячеслава Штучного з посади керівника Апарату ВРУ. Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Звільнити Штучного Вячеслава Васильовича з посади керівника Апарату ВРУ у зв’язку з особистою заявою”, - йдеться у тексті постанови.
Голова ВРУ Дмитро Разумков подякував йому за роботу у Раді.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила проект постанови №3661 про внесення змін до постанови ВР "Про структуру Апарату ВРУ".