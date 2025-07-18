Качка: блокування вступу України до ЄС - не проблема, а частина системного процесу

Блокування вступу України до ЄС не є проблемою, адже це абсолютна і традиційна ситуація для кожної країни-кандидата. Завдання України - досягти консенсусу, коли всі 27 держав-членів будуть принаймні не проти вступу України до ЄС. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній кореспондент УНН.

Це не проблема, це абсолютно системна і традиційна ситуація для кожної країни-кандидата, яка проходила вступний процес, що хтось з держав-членів на якийсь період часу блокує вступ з тих чи інших міркувань. Тому це можна і персоналізувати, можна не персоналізувати, але факт лишається фактом. І це завдання Європейського Союзу і нас вийти з цієї вийти з цієї проблеми. Тому, знову ж таки, виходом цієї проблеми є не заглиблення в суто там в якийсь маленький клік, що Орбан має взяти і проголосувати "за", замість "проти". Наше завдання - знайти консенсусну ситуацію, консенсусний момент, в якому всі 27 держав-членів будуть принаймні не проти, щоб це виглядало одностайно, відповідно до всіх цих рішень - сказав Качка.

Він зазначив, що пошук рішення щодо одностайної підтримки вступу України до ЄС триває, і для України важливо, що ця активність є надзвичайно високою.

Тому тут немає нічого нового. Головне розуміти, як над цим працює Європейський Союз. А робота є дуже інтенсивною, тому і шанс високий - додав Качка.

Нагадаємо

Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу не вимагає одноголосної підтримки всіх 27 країн-членів. Блокування з боку Угорщини лише підштовхнуло ЄС до глибшого аналізу процедури розширення та пошуку правових рішень для продовження євроінтеграції.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз. Орбан виправдовує це "турботою" про угорські інтереси.