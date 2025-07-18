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Качка: блокирование вступления Украины в ЕС - не проблема, а часть системного процесса

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Вице-премьер-министр Тарас Качка заявил, что блокирование вступления Украины в ЕС является традиционной ситуацией для стран-кандидатов. Задача Украины – достичь консенсуса, чтобы все 27 государств-членов были по крайней мере не против вступления.

Качка: блокирование вступления Украины в ЕС - не проблема, а часть системного процесса

Блокирование вступления Украины в ЕС не является проблемой, ведь это абсолютная и традиционная ситуация для каждой страны-кандидата. Задача Украины - достичь консенсуса, когда все 27 государств-членов будут по крайней мере не против вступления Украины в ЕС. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент УНН.

Это не проблема, это абсолютно системная и традиционная ситуация для каждой страны-кандидата, которая проходила вступительный процесс, что кто-то из государств-членов на какой-то период времени блокирует вступление по тем или иным соображениям. Поэтому это можно и персонализировать, можно не персонализировать, но факт остается фактом. И это задача Европейского Союза и нас выйти из этой выйти из этой проблемы. Поэтому, опять же, выходом этой проблемы является не углубление в сугубо там в какой-то маленький клик, что Орбан должен взять и проголосовать "за", вместо "против". Наша задача - найти консенсусную ситуацию, консенсусный момент, в котором все 27 государств-членов будут по крайней мере не против, чтобы это выглядело единогласно, в соответствии со всеми этими решениями 

- сказал Качка.

Он отметил, что поиск решения относительно единогласной поддержки вступления Украины в ЕС продолжается, и для Украины важно, что эта активность чрезвычайно высока.

Поэтому здесь нет ничего нового. Главное понимать, как над этим работает Европейский Союз. А работа очень интенсивная, поэтому и шанс высокий 

- добавил Качка.

Напомним

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Блокирование со стороны Венгрии лишь подтолкнуло ЕС к более глубокому анализу процедуры расширения и поиску правовых решений для продолжения евроинтеграции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в Европейский Союз. Орбан оправдывает это "заботой" об венгерских интересах.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Tesla
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