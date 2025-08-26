Кабмін запускає продаж Одеського припортового заводу: стартова ціна 4,5 млрд дол

$41.430.15
48.470.56
ukenru
16:15 • 1452 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 7218 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 44171 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 87322 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
11:32 • 79981 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 40895 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 132588 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 58841 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 54589 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 178095 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.1м/с
57%
749мм
Популярнi новини
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 105784 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 62638 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД26 серпня, 10:30 • 40158 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський11:34 • 44388 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 19461 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 7100 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 44193 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 80013 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 105942 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 132610 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 19494 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 62729 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 106478 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 46907 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 182791 перегляди
Актуальне
Боєприпаси
Долар США
Гривня
Євро
Безпілотний літальний апарат

Кабмін запускає продаж Одеського припортового заводу: стартова ціна 4,5 млрд дол

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.

Кабмін запускає продаж Одеського припортового заводу: стартова ціна 4,5 млрд дол

Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу. Початкова ціна державного пакету акцій, які будуть виставлені на електронному аукціоні стартує з 4,5 мільярдів гривень, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні ухвалили рішення про приватизацію Одеського припортового заводу. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн", - заявила Свириденко.

Свириденко пояснила, що ОПЗ є одним із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, а також експортував добрива.

"Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу", - пояснила Свириденко.

Очільниця уряду повідомила, що підприємство має відновити повноцінну роботу. Вона додала, що це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій.

"Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив", - пояснила Свириденко.

Доповнення

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується всіх громадян відповідного віку, включно з тими, хто вже за кордоном.

Павло Зінченко

АнонсиЕкономіка
Юлія Свириденко
Україна