Кабмін запускає продаж Одеського припортового заводу: стартова ціна 4,5 млрд дол

Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу. Початкова ціна державного пакету акцій, які будуть виставлені на електронному аукціоні стартує з 4,5 мільярдів гривень, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні ухвалили рішення про приватизацію Одеського припортового заводу. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн", - заявила Свириденко.

Свириденко пояснила, що ОПЗ є одним із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, а також експортував добрива.

"Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково — забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу", - пояснила Свириденко.

Очільниця уряду повідомила, що підприємство має відновити повноцінну роботу. Вона додала, що це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій.

"Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив", - пояснила Свириденко.

Доповнення

