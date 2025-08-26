Кабмин запускает продажу Одесского припортового завода: стартовая цена 4,5 млрд долл
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины принял решение о приватизации Одесского припортового завода. Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд грн.
Детали
"Сегодня приняли решение о приватизации Одесского припортового завода. Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд грн", - заявила Свириденко.
Свириденко пояснила, что ОПЗ является одним из крупнейших химических комплексов Украины. До войны он производил аммиак и карбамид, а также экспортировал удобрения.
"Но с 2022 года основное производство остановлено. Завод работал частично — обеспечивал кислородом и азотом критические потребности, выполнял функции портового хаба", - пояснила Свириденко.
Глава правительства сообщила, что предприятие должно возобновить полноценную работу. Она добавила, что это возможно только через привлечение частного собственника и инвестиций.
"Продажа ОПЗ позволит наполнить бюджет, создать новые рабочие места и обеспечить украинских аграриев доступом к отечественным удобрениям", - пояснила Свириденко.
