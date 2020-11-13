Кабмін за гроші ЄБРР планує підготувати до продажу родовища корисних копалин

"Розглядаємо можливості для спільної розробки з ЄС підходів щодо використання українського потенціалу у видобувній галузі, щоб допомогти ЄС і разом будувати глобальні конкурентоспроможні виробничі ланцюжки доданої вартості в Європі", — сказав прем’єр-міністр України.

Повідомляється, що за словами Дениса Шмигаля, для України важливо ініціювати спільний проект із геологічного вивчення рудовиявлення корисних копалин і протягом 2021 року підготувати до аукціону кілька родовищ тих мінералів, які віднесені до стратегічного переліку Євросоюзу.

"Ми попередньо розмовляли з ЄБРР про можливий проект верифікації запасів родовищ корисних копалин в Україні. ЄБРР готовий надати приблизно 200 млн євро. Для України важливою було б допомога ЄС у розгляді такої кредитної лінії на рівні Єврокомісії, щоб ми з ЄБРР змогли опрацювати це питання. Цей проект стосується не лише верифікації запасів, але й підготовки родовищ до аукціону", — сказав Шмигаль.

Україна, за словами прем’єр-міністра, також готова розглянути можливість запуску спільного проекту підтримки України з верифікації наявної інформації про розвідані й потенційні запаси критичної сировини.

Також сторони обговорили шляхи активізації співпраці України та Єврокомісії у сфері критичної сировини та побудови стратегічного партнерства між ЄС та Україною у цій сфері.

Додамо, що Денис Шмигаль наголосив, що основною метою України у сфері економічного співробітництва з Європейським Союзом є подальша інтеграція України у внутрішній ринок ЄС, як це закріплено у положеннях Угоди про асоціацію. Та зазначив, що Україна підтримує наміри Євросоюзу розвивати стратегічне партнерство з іншими країнами.

Нагадаємо, що Шмигаль заявив про новий "курс" держави на скорочення участі в економіці.

Також днями Шмигаль заявив, що в Україні на авіабудування виділятимуть приблизно 2 млрд грн на рік.