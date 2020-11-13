Кабмин за деньги ЕБРР планирует подготовить к продаже месторождения полезных ископаемых

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина планирует инициировать совместный с ЕС проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений, взяв средства в ЕБРР. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем, передает УНН.