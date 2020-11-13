Кабмин за деньги ЕБРР планирует подготовить к продаже месторождения полезных ископаемых

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина планирует инициировать совместный с ЕС проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений, взяв средства в ЕБРР. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем, передает УНН.

"Рассматриваем возможности для совместной разработки с ЕС подходов по использованию украинского потенциала в добывающей отрасли, чтобы помочь ЕС и вместе строить глобальные конкурентоспособные производственные цепочки добавленной стоимости в Европе", - сказал премьер-министр Украины.

Сообщается, что по словам Дениса Шмыгаля, для Украины важно инициировать совместный проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений тех минералов, которые отнесены к стратегическому перечню Евросоюза.

"Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро. Для Украины важной было бы помощь ЕС в рассмотрении такой кредитной линии на уровне Еврокомиссии, чтобы мы с ЕБРР смогли проработать этот вопрос. Этот проект касается не только верификации запасов, но и подготовки месторождений к аукциону", - сказал Шмыгаль.

Украина, по словам премьер-министра, также готова рассмотреть возможность запуска совместного проекта поддержки Украины по верификации имеющейся информации о разведанных и потенциальных запасах критической сырья.

Также стороны обсудили пути активизации сотрудничества Украины и Еврокомиссии в сфере критической сырья и построения стратегического партнерства между ЕС и Украиной в этой сфере.

Добавим, что Денис Шмыгаль отметил, что основной целью Украины в сфере экономического сотрудничества с Европейским Союзом является дальнейшая интеграция Украины во внутренний рынок ЕС, как это закреплено в положениях Соглашения об ассоциации. И отметил, что Украина поддерживает намерения Евросоюза развивать стратегическое партнерство с другими странами.

Напомним, что Шмыгаль заявил о новом "курсе" государства на сокращение участия в экономике.

Также на днях Шмыгаль заявил, что в Украине на авиастроение выделять примерно 2 млрд грн в год.

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