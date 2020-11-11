В Україні на авіабудування виділятимуть приблизно 2 млрд грн на рік – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив концепцію Державної програми розвитку авіаційної промисловості до 2030 року. Вона передбачає фінансування авіаційної галузі з боку держави приблизно на 2 млрд грн щорічно. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Уряд затвердив концепцію Державної програми розвитку авіаційної промисловості до 2030 року. У програмі представлено декілька варіантів розвитку галузі, зокрема базовий варіант, який передбачає фінансування авіаційної галузі з боку держави приблизно на 2 млрд грн щорічно. Це дасть змогу відновити повномасштабне виробництво цивільних літаків та освоїти повний процес виробництва гелікоптерів", - написав Шмигаль.
За його словами, обсяг реалізованої продукції в разі виконання програми оцінюється експертами в 300-350 млрд грн за 9 років.
"Буде збережено та створено десятки тисяч високотехнологічних робочих місць", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, профільні асоціації авіабудівної сфери звернулись до Президента Зеленського з проханням передати державне підприємство “Антонов” з-під управління концерну “Укроборонпром” в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.