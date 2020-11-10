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Авіабудівники просять Зеленського забрати ДП “Антонов” в “Укроборонпрому” і передати профільному міністерству

Авіабудівники просять Зеленського забрати ДП “Антонов” в “Укроборонпрому” і передати профільному міністерству

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Профільні асоціації авіабудівної сфери звернулись до Президента Зеленського з проханням передати державне підприємство “Антонов” з-під управління концерну “Укроборонпром” в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Про це йдеться в колективному листі-зверненні організацій, повідомляє УНН.

Асоціація “Укравіапром”, Об’єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України та Профспілка авіабудівників України висловили своє занепокоєння ситуацією, яка склалась на ДП “Антонов” та інших підприємствах авіабудівної сфери.

“4 листопада 2020 року відбулася чергова зміна керівництва на підприємстві. Крім того, державним концерном „Укроборонпром“ нині вживаються термінові заходи щодо зміни форми управління та створення наглядової ради цього підприємства”, — йдеться у зверненні.

У зверненні зазначається, що відповідно до Закону “Про управління об’єктами державної власності” особливості утворення та організації діяльності наглядових рад підприємств оборонно-промислового комплексу визначаються Законом “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі”. Проте, вказаний закон не містить жодної норми стосовно наглядових рад державних унітарних підприємств ОПК, які є учасниками “Укроборонпрому”.

“Таким чином, законодавчих підстав для вжиття Концерном заходів щодо створення наглядової ради ДП „Антонов“ немає. Відсутні також підстави і для зміни статуту підприємства в цій частині”, — заявили організації.

Серед викладених у листі прохань до Президента Зеленського — скасування створення наглядової ради та передача ДП “Антонов” в управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

“Потрібно невідкладно скасувати рішення Концерну щодо створення наглядової ради ДП „Антонов“ як таке, що немає законних підстав та вжити заходів щодо передачі ДП „Антонов“ та інших підприємств авіабудування із сфери управління Концерну до сфери управління Мінстратегпрому”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів ухвалив проект постанови, якою створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Очільником новоутвореного міністерства став віце-прем’єр-міністр Олег Уруський.

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