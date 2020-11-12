Шмигаль заявив про новий "курс" держави: скорочення участі в економіці

“Уряд підтримує приватизацію державних підприємств та продовжує тримати курс на скорочення участі держави в економіці. Це одна з тридцяти ініціатив векторів розвитку, які ми представили разом з аудитом. Реформа приватизації — це максимальна передача управління державними підприємствами, щоб вони працювали в ринковій економіці без впливу держави”, — зазначив Денис Шмигаль.

Додамо, що під час зустрічі голова ФДМУ Дмитро Сенниченко розповів про наступні кроки в процесі приватизації та проміжні фінансові результати.

Додамо, що днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1,5 тисяч держпідприємств 800 показують прибуткову роботу.

Також нещодавно віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що сподівається на швидку передачу Фонду держмайна низки підприємств “Укроборонпрому”.