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В Україні 800 прибуткових держпідприємств – Шмигаль

В Україні 800 прибуткових держпідприємств – Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. З 1,5 тисяч держпідприємств за перше півріччя 2020 року 800 показують прибуткову роботу. Про це повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24” Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“З 1,5 тис. держпідприємств близько 800 показують за перше півріччя прибуткову роботу. Є частина підприємств, близько сотні, які показують роботу в нуль і решта підприємств показують різну збиткову діяльність. На сьогоднішній день стверджувати що державні підприємства всі глибоко в збитках і це дуже тисне на держбюджет некоректно”, - додав Шмигаль.

За його словами, в Україні близько 3 900 держпідприємств, частина з них вже передана фонду Держмайна на приватизацію. Близько 1500 держпідприємств знаходяться в активному стані, ведуть роботу. Інші або занепали, або в банкрутстві, або це просто нерухомість, яка буде приватизовуватися.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо діяльності ДП НАЕК "Енергоатом" в осінньо-зимовий період.

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