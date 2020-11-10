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Президент та Прем’єр-міністр підняли питання збитковості “Енергоатома”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У вівторок, 10 листопада, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо діяльності ДП НАЕК "Енергоатом" в осінньо-зимовий період, повідомляє УНН.

У ній також взяли участь в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, в. о. президента ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Під час наради заслухали інформацію в. о. президента ДП НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна щодо фінансового стану держпідприємства, повідомляють в уряді.

Зазначимо, що цього року “Енергоатом” скотився у збиток 5,3 млрд грн проти прибутку минулого року. Серед причин: як заборгованість перед держкомпанією за відпущену електроенергію, так і продаж її бізнесу за цінами нижче собівартості. При цьому керівництво компанії отримувало премії та зарплати, які досягали близько 10 тис. доларів.

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Водночас Денис Шмигаль повідомив Президента України, що фінансовий стан “Енергоатома” обговорювали напередодні за участі представників Міністерства фінансів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

"Розпочався осінньо-зимовий опалювальний сезон, а тому дуже важливо, щоб потреби споживачів в електричній енергії були забезпечені в повній мірі. Це стосується як населення, так і підприємств. Атомна генерація є однією з ключових складових у реалізації цього завдання", — зазначив Прем’єр-міністр.

Очільник Уряду наголосив на важливості роботи НАЕК "Енергоатом" для забезпечення безперебійного постачання електроенергії та розвитку атомної генерації в Україні. Прем’єр-міністр повідомив, що за результатами наради за участі урядовців видано низку доручень щодо розв’язання проблемних питань роботи ДП НАЕК "Енергоатом".

Зокрема, "Укренерго" разом з "Енергоатомом" повинні розробити план дій щодо погашення заборгованості перед атомною генерацією, яка утворилася після запровадження в Україні нової моделі оптового ринку електричної енергії. Крім того, "Енергоатом" має спільно з профільним комітетом Верховної Ради опрацювати шляхи погашення заборгованості, яка утворилася перед цим державним підприємством до 1 липня 2019 року.

Президентом також наголошено на потребі посилення урядом виконання функцій з управління НАЕК "Енергоатом" відповідно до раніше виданого ним указу та пришвидшення розробки та ухвалення необхідних законодавчих змін.

Нагадаємо, згаданий вересневий указ Президента також містив пункти щодо добудови Хмельницької АЕС. Згодом з’ясувалось, що на виконання цього указу планується віддати 73 млрд грн російській компанії Skoda JS, підконтрольній Газпрому.

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