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Президент и Премьер-министр подняли вопрос убыточности "Энергоатома"

Президент и Премьер-министр подняли вопрос убыточности "Энергоатома"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во вторник, 10 ноября, Премьер-министр Денис Шмыгаль принял участие в совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского о деятельности ГП НАЭК "Энергоатом" в осенне-зимний период, сообщает УНН.

В нем также приняли участие и. о. министра энергетики Ольга Буславец, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, и. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Во время совещания заслушали информацию в. о. президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина о финансовом состоянии госпредприятия, сообщают в правительстве.

Отметим, что в этом году "Энергоатом" скатился в убыток 5,3 млрд грн против прибыли прошлого года. Среди причин: как задолженность перед госкомпанией за отпущенную электроэнергию, так и продажа ее бизнесу по ценам ниже себестоимости. При этом руководство компании получало премии и зарплаты, которые достигали около 10 тыс. долларов.

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В то же время Денис Шмыгаль сообщил Президенту Украины, что финансовое состояние "Энергоатома" обсуждали накануне при участии представителей Министерства финансов, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

"Начался осенне-зимний отопительный сезон, а потому очень важно, чтобы потребности потребителей в электрической энергии были обеспечены в полной мере. Это касается как населения, так и предприятий. Атомная генерация является одной из ключевых составляющих в реализации этой задачи", - отметил Премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул важность работы НАЭК "Энергоатом" для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергии и развития атомной генерации в Украине. Премьер-министр сообщил, что по результатам совещания с участием чиновников издан ряд поручений по решению проблемных вопросов работы ГП НАЭК "Энергоатом".

В частности, "Укрэнерго" вместе с "Энергоатомом" должны разработать план действий по погашению задолженности перед атомной генерацией, которая образовалась после введения в Украине новой модели оптового рынка электрической энергии. Кроме того, "Энергоатом" совместно с профильным комитетом Верховной Рады должен проработать пути погашения задолженности, которая образовалась перед этим государственным предприятием до 1 июля 2019 года.

Президентом также отмечена необходимость усиления правительством выполнения функций по управлению НАЭК "Энергоатом" в соответствии с ранее выданным им указом и ускорения разработки и принятия необходимых законодательных изменений.

Напомним, упомянутый сентябрьский указ Президента также содержал пункты по достройке Хмельницкой АЭС. Впоследствии выяснилось, что во исполнение этого указа планируется отдать 73 млрд грн российской компании Skoda JS, подконтрольной Газпрому.

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