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В Украине 800 прибыльных госпредприятий - Шмыгаль

В Украине 800 прибыльных госпредприятий - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 15212 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из 1500 госпредприятий за первое полугодие 2020 года 800 показывают прибыльную работу. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Из 1,5 тыс. госпредприятий около 800 показывают за первое полугодие прибыльную работу. Есть часть предприятий, около сотни, которые показывают работу в ноль и другие предприятия показывают разную убыточную деятельность. На сегодняшний день утверждать что государственные предприятия все глубоко в убытках и это очень давит на госбюджет некорректно", - добавил Шмыгаль.

По его словам, в Украине около 3900 госпредприятий, часть из них уже передана Фонду госимущества на приватизацию. Около 1500 госпредприятий находятся в активном состоянии, ведут работу. Остальные либо пришли в упадок, либо в банкротстве, или это просто недвижимость, которая будет приватизироваться.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль принял участие в совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского о деятельности ГП НАЭК "Энергоатом" в осенне-зимний период.

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