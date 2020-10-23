Уруський сподівається на швидку передачу Фонду держмайна низки підприємств "Укроборонпрому"

"Протягом останніх двох-трьох місяців ми провели цілу низку нарад, у тому числі за участі концерну "Укроборонпром", де ми знайшли спільні знаменники, міністерство висловило своє бачення реформи оборонної промисловості, подивилось на напрацювання, які були здійснені Укроборонпромом, і нас сьогодні ми дійшли спільного бачення щодо формування і майбутніх обрисів оборонної промисловості України", - сказав Уруський.

Зокрема, він нагадав, що на сьогодні до концерну "Укроборонпром" входить 137 підприємств, з яких 21 знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Їх поки розглядати не можливо, але вони знаходяться у полі уваги, підкреслив віце-прем’єр-міністр.

"Значна частина підприємств, які втратили будь-який звязок із оборонною промисловістю, будуть передані до Фонду державного майна на подальшу приватизацію. Ми підприємства ділимо на дві групи. Це перша хвиля: ті, які не мають вже ні серйозних активів, ні завантаженості, ні замовлень. Це 19 підприємств на сьогодні. Міністерство вже погодило цей варіант, і на найближчих засіданнях перша частина 19 підприємств буде передана від "Укроборонпрому" до ФДМ", - сказав він.

Уруський також повідомив, що у другій хвилі є у тому числі "нормально функціонуючі", але які не працюють у тематиці оборонної промисловості.

"Ми плануємо розглянути можливість створення державного фонду оборонної промисловості, куди б від продажу цих активів ми могли залучати кошти", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Уруський представив команді Державного концерну “Укроборонпром” в.о. гендиректора Ігоря Фоменка.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами Уруського, реформа оборонної галузі передбачатиме на 100% корпоратизацію підприємств зі сфери оборонної промисловості.