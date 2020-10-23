Уруский надеется на скорую передачу Фонду госимущества ряда предприятий "Укроборонпрома"

"В течение последних двух-трех месяцев мы провели целый ряд совещаний, в том числе с участием концерна "Укроборонпром", где мы нашли общие знаменатели, министерство высказало свое видение реформы оборонной промышленности, посмотрело на наработки, которые были осуществлены Укроборонпромом, и нас сегодня мы пришли к общему видению формирования и будущих очертаний оборонной промышленности Украины", - сказал Уруский.

В частности, он напомнил, что на сегодня в концерн "Укроборонпром" входит 137 предприятий, из которых 21 находится на временно оккупированных территориях. Их пока рассматривать не возможно, но они находятся в поле внимания, подчеркнул вице-премьер-министр.

"Значительная часть предприятий, которые потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, будут переданы в Фонд государственного имущества на дальнейшую приватизацию. Мы предприятия делим на две группы. Это первая волна: те, которые не имеют уже ни серьезных активов, ни загруженности, ни заказов. Это 19 предприятий на сегодня. Министерство уже согласовало этот вариант, и на ближайших заседаниях первая часть 19 предприятий будет передана от "Укроборонпрома" в ФГИ", - сказал он.

Уруский также сообщил, что во второй волне есть в том числе "нормально функционирующие", но не работающие в тематике оборонной промышленности.

"Мы планируем рассмотреть возможность создания государственного фонда оборонной промышленности, куда бы от продажи этих активов мы могли привлекать средства", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Уруский представил команде Государственного концерна "Укроборонпром" и.о. гендиректора Игоря Фоменко.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам Уруского, реформа оборонной отрасли будет предусматривать на 100% корпоратизации предприятий из сферы оборонной промышленности.