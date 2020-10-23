Уруський: реформа передбачатиме на 100% корпоратизацію підприємств у сфері оборонної промисловості

"Ми відвідали понад 40 підприємств нашої оборонної промисловості. В основному це підприємства, які входять до концерну "Укроборонпром", а також підприємства Державного космічного агенства України та підприємства, які туди не належать, але є стратегічними для промисловості України", - сказав віце-прем’єр.

З його слів, в рамках таких візитів вдалось проговорити з керівництвом підприємств нагальні проблеми, які існують, вислухати їх бачення, а також поділитись баченням Міністерства щодо реформування підприємств та корпоратизації.

"В перспективі, реформа буде передбачати 100%-ву корпоратизацію підприємств, які залишаться у державній сфері оборонної промисловості України", - підкреслив Уруський.

Нагадаємо, минулого тижня Уруський представив команді Державного концерну “Укроборонпром” в.о. Гендиректора Ігоря Фоменка.