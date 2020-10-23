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Уруский: реформа будет предусматривать на 100% корпоратизации предприятий в сфере оборонной промышленности

Уруский: реформа будет предусматривать на 100% корпоратизации предприятий в сфере оборонной промышленности

Киев  •  УНН

 • 16536 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Реформирование оборонной промышленности Украины будет предусматривать на 100% корпоратизацию предприятий, которые останутся в государственной сфере оборонной промышленности. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает корреспондент УНН.

"Мы посетили более 40 предприятий нашей оборонной промышленности. В основном это предприятия, которые входят в концерн "Укроборонпром", а также предприятия Государственного космического агентства Украины и предприятия, которые туда не входят, но являются стратегическими для промышленности Украины", - сказал вице-премьер.

По его словам, в рамках таких визитов удалось проговорить с руководством предприятий насущные проблемы, которые существуют, выслушать их видение, а также поделиться видением Министерства относительно реформирования предприятий и корпоратизации.

"В перспективе, реформа будет предусматривать 100%-ную корпоратизацию предприятий, которые останутся в государственной сфере оборонной промышленности Украины", - подчеркнул Уруский.

Напомним, на прошлой неделе Уруский представил команде Государственного концерна "Укроборонпром" и.о. Гендиректора Игоря Фоменко.

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