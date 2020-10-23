Уруский: реформа будет предусматривать на 100% корпоратизации предприятий в сфере оборонной промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Реформирование оборонной промышленности Украины будет предусматривать на 100% корпоратизацию предприятий, которые останутся в государственной сфере оборонной промышленности. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает корреспондент УНН.
"Мы посетили более 40 предприятий нашей оборонной промышленности. В основном это предприятия, которые входят в концерн "Укроборонпром", а также предприятия Государственного космического агентства Украины и предприятия, которые туда не входят, но являются стратегическими для промышленности Украины", - сказал вице-премьер.
По его словам, в рамках таких визитов удалось проговорить с руководством предприятий насущные проблемы, которые существуют, выслушать их видение, а также поделиться видением Министерства относительно реформирования предприятий и корпоратизации.
"В перспективе, реформа будет предусматривать 100%-ную корпоратизацию предприятий, которые останутся в государственной сфере оборонной промышленности Украины", - подчеркнул Уруский.
Напомним, на прошлой неделе Уруский представил команде Государственного концерна "Укроборонпром" и.о. Гендиректора Игоря Фоменко.