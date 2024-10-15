Кабмін спростив процедуру утилізації ракет та боєприпасів
Київ • УНН
Уряд дозволив використовувати мобільні комплекси для утилізації боєприпасів безпосередньо в районах розмінування. Це спрощує процедуру утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, вилучених під час розмінування території.
Кабінет міністрів спростив процедуру утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, дозволивши залучати мобільні комплекси з утилізації безпосередньо у визначених районах розмінування. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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Внесено зміни до порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин з метою удосконалення процедури утилізації боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, зокрема, вилучених під час проведення розмінування території, з урахуванням можливості залучення мобільних комплексів з утилізації боєприпасів безпосередньо у визначених районах розмінування
Нагадаємо
З початку року до експлуатації в Силах оборони допустили ще 17 зразків техніки для розмінування, зокрема 5 - вітчизняного виробництва.