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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин упростил процедуру утилизации ракет и боеприпасов

Кабмин упростил процедуру утилизации ракет и боеприпасов

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 12:18  •  2269 просмотра

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Правительство разрешило использовать мобильные комплексы для утилизации боеприпасов непосредственно в районах разминирования. Это упрощает процедуру утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, изъятых во время разминирования территории.

Кабинет министров упростил процедуру утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, позволив привлекать мобильные комплексы по утилизации непосредственно в определенных районах разминирования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Внесены изменения в порядок утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью усовершенствования процедуры утилизации боеприпасов и других взрывоопасных предметов, в частности, изъятых при проведении разминирования территории, с учетом возможности привлечения мобильных комплексов по утилизации боеприпасов непосредственно в определенных районах разминирования

- сообщил Мельничук.

Напомним,

С начала года к эксплуатации в Силах обороны допустили еще 17 образцов техники для разминирования, в том числе 5 - отечественного производства. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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