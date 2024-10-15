Кабмин упростил процедуру утилизации ракет и боеприпасов
Киев • УНН
Правительство разрешило использовать мобильные комплексы для утилизации боеприпасов непосредственно в районах разминирования. Это упрощает процедуру утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, изъятых во время разминирования территории.
Кабинет министров упростил процедуру утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, позволив привлекать мобильные комплексы по утилизации непосредственно в определенных районах разминирования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Внесены изменения в порядок утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью усовершенствования процедуры утилизации боеприпасов и других взрывоопасных предметов, в частности, изъятых при проведении разминирования территории, с учетом возможности привлечения мобильных комплексов по утилизации боеприпасов непосредственно в определенных районах разминирования
Напомним,
С начала года к эксплуатации в Силах обороны допустили еще 17 образцов техники для разминирования, в том числе 5 - отечественного производства.