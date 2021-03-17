Кабмін сьогодні планує посилити захист працівників та створити національний парк

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 17 березня, планує розглянути низку проектів законів та постанов, зокрема посилення захисту працівників, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.

Деталі

Так, проектом акту пропонується, зокрема:

— передбачити можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю, поширення дії положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі;
— встановити обов’язок роботодавця ознайомлювати працівника не тільки до початку його роботи, а і в подальшому, з текстом укладеного колективного договору, змінами і доповненнями до нього (в тижневий строк), обов’язок сторін договору забезпечити безперешкодний доступ до його тексту, можливість копіювання;
— встановити зобов’язання для роботодавців надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення профспілковому представнику;
— посилити відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення.

Крім цього, у чинне законодавство включаються норми, зокрема щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування, а також надання права особам, що зазнали дискримінації в оголошеннях з працевлаштування, а також надання права особам, що зазнали дискримінації звернутись до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Також на порядку денному проект указу Президента про створення національного природного парку “Куяльницький”. Проектом передбачено створити парк на території Березівського та Одеського районів Одеської області.

Інші питання

Урядовці розглянуть проект указу Президента про призначення стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, а також проект розпорядження про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів.

Кабмін планує також змінити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Відповідним проектом постанови вносяться зміни до Порядку, зокрема, передбачається запровадження обмеження отримання максимального розміру підтримки на одного виробника с/г продукції.

В уряді мають намір розглянути проект постанови про реалізацію експериментального проекту з організації проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань. Метою є запровадження відповідного експерименту.

Що було раніше

Зазначимо, що напередодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у “помаранчевій зоні”.

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