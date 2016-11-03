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Кабмін схвалив проект Держбюджету на 2017 рік до другого читання у ВР (доповнено)

Кабмін схвалив проект Держбюджету на 2017 рік до другого читання у ВР (доповнено)

Київ • УНН

 • 10192 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект Державного бюджету на 2017 рік до другого читання у Верховній Раді України. Таке рішення сьогодні ухвалили члени уряду на позачерговому засіданні, передає кореспондент УНН.

"Я хочу подякувати колегам міністрам, міністерствам за командну роботу над таким важким документом як проект бюджету на 2017 рік", - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після схвалення проекту Держбюджету на 2017 рік до другого читання.

Глава уряду також додав, що схвалений проект Держбюджету буде оформлений та переданий на розгляд у ВР.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що уряд за останні тижні опрацював висновки та пропозиції парламенту стосовно проект бюджету і "зараз документ є готовим".

Він повідомив, що уряд включив до проекту бюджету на наступний рік зростання мінімальної зарплати з січня 2017 року до 3,2 тис. грн.

"Це стосується 3,5 млн осіб у бюджетній сфері, у приватному секторі - 2,6 млн осіб", - сказав міністр.

О.Данилюк також розповів, що до другого читання уряд пропонує врахувати додаткові ініціативи у сфері освіти, а це й підтримка дітей з особливими освітніми потребами (інклюзивна освіта) – 210 млн грн, це врахування видатків на підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення – 170 млн грн. Також враховані, зазначив він, в освітній субвенції видатки на здобуття повної загальної освіти у професійно-технічних закладах на суму 2 млрд грн.

Передбачено цільові видатки на надання держпідтримки учасникам бойових дій та їхнім дітям – на 184 млн грн.

Також, зазначив міністр, уряд впроваджує інструмент відшкодування вартості лікарських засобів, окремих захворювань (реінбурсація) на суму 0,5 млрд грн, передбачаються кошти на придбання агіографічне обладнання на 150 млн грн.

За його словами, також збільшилися видатки на оборону і безпеку, це пов’язано як зі збільшенням зарплати. Додатково виділено 1 млрд грн гарантій на сферу оборони та безпеки відповідно до рішення РНБО. Тож загальна сума, зазначив міністр, буде 7 млрд грн.

"Таким чином законопроект є повністю збалансованим і відповідає нашим пріоритетам і пропоную його прийняти", - резюмував О.Данилюк.

Українські Національні Новини

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