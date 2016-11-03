Кабмин одобрил проект Госбюджета на 2017 год ко второму чтению в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению в Верховной Раде Украины. Такое решение сегодня приняли члены правительства на внеочередном заседании, передает корреспондент УНН.
"Я хочу поблагодарить коллег министров, министерства за командную работу над таким тяжелым документом как проект бюджета на 2017 год", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после одобрения проекта госбюджета на 2017 год ко второму чтению.
Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что правительство за последние недели проработало выводы и предложения парламента относительно проекта бюджета и "сейчас документ готов".
Он сообщил, что правительство включило в проект бюджета на следующий год рост минимальной зарплаты с января 2017 года до 3,2 тыс. грн.
"Это касается 3,5 млн человек в бюджетной сфере, в частном секторе - 2,6 млн человек", - сказал министр.
А.Данилюк также рассказал, что ко второму чтению правительство предлагает учесть дополнительные инициативы в сфере образования, а это и поддержка детей с особыми образовательными потребностями (инклюзивное образование) - 210 млн грн, это учет расходов на подготовку квалифицированных рабочих по профессиям общегосударственного значения - 170 млн грн. Также учтены, отметил он, в образовательной субвенции расходы на получение полного общего образования в профессионально-технических заведениях на сумму 2 млрд грн.
Предусмотрены целевые расходы на предоставление господдержки участникам боевых действий и детям - на 184 млн грн.
Также, отметил министр, правительство внедряет инструмент возмещения стоимости лекарственных средств, отдельных заболеваний (реинбурсации) на сумму 0,5 млрд грн, предусматриваются средства на приобретение агиографического оборудования на 150 млн грн.
"Также увеличились расходы на оборону и безопасность, это связано как с увеличением зарплаты. Дополнительно выделено 1 млрд грн гарантий на сферу обороны и безопасности в соответствии с решением СНБО. Поэтому общая сумма, по его словам, будет 7 млрд грн", - сказал он.
"Таким образом законопроект является полностью сбалансированным и соответствует нашим приоритетам и предлагаю его принять", - резюмировал А.Данилюк.