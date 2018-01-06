Кабмін пропонує здійснити осучаснення військових пенсій “заднім числом”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Відповідно до розробленого Урядом законопроекту, осучаснення пенсій військовим пенсіонерам передбачається здійснити з 1 січня 2018 року, незалежно від того, коли цей закон буде прийнятий Парламентом. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Законопроект про упорядкування пенсій військовослужбовців вже розроблений і направлений в РНБО, після чого він буде представлений у Верховній Раді України.
У законі чітко зафіксовано: коли б Верховна Рада не проголосувала цей законопроект, Уряд пропонує, щоб осучаснення пенсій військовим пенсіонерам було здійснене з 1 січня 2018 року”, — заявив Розенко.
Він зазнчичав, що в Уряду є всі можливості, щоб зробити такий перерахунок “заднім числом”.
“Для цього нам, безумовно, потрібен закон який має ухвалити Верховна Рада України”, — підкреслив Павло Розенко.
Як повідомляв УНН, Мінсоцполітики пообіцяли, що підвищення пенсій перекриватиме інфляцію.