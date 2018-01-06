Кабмин предлагает осуществить осовременивание военных пенсий "задним числом"

"Законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.

В законе четко зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивания пенсий военным пенсионерам было осуществлено с 1 января 2018 года", - заявил Розенко.

Он зазнчичав, что у правительства есть все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом".

"Для этого нам, безусловно, нужен закон который должна принять Верховная Рада Украины", - подчеркнул Павел Розенко.

Как сообщал УНН, Минсоцполитики пообещали, что повышение пенсий будет перекрывать инфляцию.