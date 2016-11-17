Кабмін призначив першого заступника голови Держпродспоживслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України призначив Андрія Жука першим заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це УНН повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.
Відповідне розпорядження від 16 листопада 2016 р. № 832-р опубліковано на Урядовому порталі.
“Перший заступник голови Держпродспоживслужби призначений строком на п’ять років з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків з трьохмісячним випробувальним строком”, — сказано у повідомленні.
До цього часу А.Жук обіймав посаду начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області.