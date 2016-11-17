Кабмин назначил первого заместителя главы Госпродпотребслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины назначил Андрея Жука первым заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Соответствующее распоряжение от 16 ноября 2016 г. № 832-р опубликовали на правительственном портале.
"Первый заместитель главы Госпродпотребслужбы назначен сроком на пять лет с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей с трехмесячным испытательным сроком", - сказано в сообщении.
До этого времени А.Жук занимал должность начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.