Кабмін прийняв низку кадрових рішень: кого призначили

Так, головою Державної аудиторської служби призначено ексзаступника міністра фінансів Геннадія Пліса.

"Головою Державної аудиторської служби України призначили Пліса Геннадія Васильовича", - написав Гончаренко.

Він також повідомив про наступні кадрові зміни:

Першим заступником міністра розвитку громад та територій України призначили Лозинського Василя Мироновича.

Державним секретарем Міністерства соціальної політики призначили на 2 місяці випробувального терміну Суярка Сергія Миколайовича.

Першим заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру призначили Мороз Юлію Анатоліївну.

Звільнили з посади заступника міністра розвитку громад та територій України Москаленко Валентину Володимирівну.

Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління акціонерного товариства “Державно продовольчо-зернова корпорація України” призначили Коваленка Василя Михайловича.

Нагадаємо, що раніше Гончаренко повідомив про призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.