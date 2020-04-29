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Кабмін прийняв низку кадрових рішень: кого призначили

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під час засідання Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначив нового голову Державної аудиторської служби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.

Так, головою Державної аудиторської служби призначено ексзаступника міністра фінансів Геннадія Пліса.

"Головою Державної аудиторської служби України призначили Пліса Геннадія Васильовича", - написав Гончаренко.

Він також повідомив про наступні кадрові зміни:

Першим заступником міністра розвитку громад та територій України призначили Лозинського Василя Мироновича.

Державним секретарем Міністерства соціальної політики призначили на 2 місяці випробувального терміну Суярка Сергія Миколайовича.

Першим заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру призначили Мороз Юлію Анатоліївну.

Звільнили з посади заступника міністра розвитку громад та територій України Москаленко Валентину Володимирівну.

Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління акціонерного товариства “Державно продовольчо-зернова корпорація України” призначили Коваленка Василя Михайловича.

Нагадаємо, що раніше Гончаренко повідомив про призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.

Українські Національні Новини

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