Кабмін прийняв низку кадрових рішень: кого призначили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під час засідання Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначив нового голову Державної аудиторської служби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.
Так, головою Державної аудиторської служби призначено ексзаступника міністра фінансів Геннадія Пліса.
"Головою Державної аудиторської служби України призначили Пліса Геннадія Васильовича", - написав Гончаренко.
Він також повідомив про наступні кадрові зміни:
Першим заступником міністра розвитку громад та територій України призначили Лозинського Василя Мироновича.
Державним секретарем Міністерства соціальної політики призначили на 2 місяці випробувального терміну Суярка Сергія Миколайовича.
Першим заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру призначили Мороз Юлію Анатоліївну.
Звільнили з посади заступника міністра розвитку громад та територій України Москаленко Валентину Володимирівну.
Тимчасово виконуючим обов'язки голови правління акціонерного товариства “Державно продовольчо-зернова корпорація України” призначили Коваленка Василя Михайловича.
Нагадаємо, що раніше Гончаренко повідомив про призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.