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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22825 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71284 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100359 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126789 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127798 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121368 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

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Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время заседания Кабинет министров принял ряд кадровых решений, в частности назначил нового главу Государственной аудиторской службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

Так, главой Государственной аудиторской службы назначен экс-заместитель министра финансов Геннадий Плис.

"Главой Государственной аудиторской службы Украины назначили Плиса Геннадия Васильевича", - написал Гончаренко.

Он также сообщил о следующих кадровых изменениях:

Первым заместителем министра развития общин и территорий Украины назначили Лозинского Василия Мироновича.

Государственным секретарем Министерства социальной политики назначили на 2 месяца испытательного срока Суярко Сергея Николаевича.

Первым заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра назначили Мороз Юлию Анатольевну.

Уволили с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины Москаленко Валентину Владимировну.

Временно исполняющим обязанности главы правления акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" назначили Коваленко Василия Михайловича.

Напомним, что ранее Гончаренко сообщил о назначении Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы Украины.

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