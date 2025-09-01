Кабмін планує розширити перелік підстав для отримання статусу дітей, що постраждали від війни: нардеп озвучив деталі

Кабінет міністрів України планує внести зміни до постанови № 268 від 5 квітня 2017 року "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів". Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив політик, зміни до постанови передбачають розширення перелік підстав для отримання статусу. Йдеться про:

поранення, контузію, каліцтво;

фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;

викрадення, незаконне утримання, перебування в полоні;

депортацію або примусове переміщення;

залучення до військових формувань;

загибель чи зникнення безвісти батьків (одного чи обох);

позбавлення батьківського піклування внаслідок війни.

Якщо раніше цей статус надавали лише органи опіки за місцем проживання дитини, то після ухвалення змін це можна буде зробити також за місцем звернення чи виявлення дитини, у т.ч. місцевими органами влади або самоврядування.

Крім того, у випадку ухвалення змін буде суттєво розширено перелік документів, які можна подавати:

медичні довідки;

висновки експертиз;

витяги з ЄРДР;

судові рішення;

документи про смерть чи зникнення батьків;

документи про підтвердження факту опіки;

довідки з соціальних служб.

Відповідну заяву можна буде подати через систему "Діти" - водночас, органи опіки отримуватимуть необхідні дані автоматично з державних реєстрів.

