Ексклюзив
11:39 • 7316 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 69087 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 53437 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 95269 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 104519 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 96015 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 80012 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 34995 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24697 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 55173 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 95284 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 104533 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 96031 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto1 вересня, 05:39 • 80026 перегляди
Кабмін планує розширити перелік підстав для отримання статусу дітей, що постраждали від війни: нардеп озвучив деталі

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Уряд планує внести зміни до постанови щодо статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій. Зміни розширять перелік підстав для отримання статусу та спростять процедуру подачі документів.

Кабмін планує розширити перелік підстав для отримання статусу дітей, що постраждали від війни: нардеп озвучив деталі

Кабінет міністрів України планує внести зміни до постанови № 268 від 5 квітня 2017 року "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів". Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив політик, зміни до постанови передбачають розширення перелік підстав для отримання статусу. Йдеться про:

  • поранення, контузію, каліцтво;
    • фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;
      • викрадення, незаконне утримання, перебування в полоні;
        • депортацію або примусове переміщення;
          • залучення до військових формувань;
            • загибель чи зникнення безвісти батьків (одного чи обох);
              • позбавлення батьківського піклування внаслідок війни.

                Якщо раніше цей статус надавали лише органи опіки за місцем проживання дитини, то після ухвалення змін це можна буде зробити також за місцем звернення чи виявлення дитини, у т.ч. місцевими органами влади або самоврядування.

                Крім того, у випадку ухвалення змін буде суттєво розширено перелік документів, які можна подавати:

                • медичні довідки;
                  • висновки експертиз;
                    • витяги з ЄРДР;
                      • судові рішення;
                        • документи про смерть чи зникнення батьків;
                          • документи про підтвердження факту опіки;
                            • довідки з соціальних служб.

                              Відповідну заяву можна буде подати через систему "Діти" - водночас, органи опіки отримуватимуть необхідні дані автоматично з державних реєстрів.

                              Понад 64 тисячі українців евакуйовано з небезпечних регіонів - МВС30.08.25, 04:41 • 4945 переглядiв

                              Євген Устименко

                              СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
                              Олексій Гончаренко