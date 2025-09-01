Кабмин планирует расширить перечень оснований для получения статуса детей, пострадавших от войны: нардеп озвучил детали

$41.320.06
Эксклюзив
14:20 • 1566 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 10504 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 77965 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 57864 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 103232 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 112275 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 101976 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 84735 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 35514 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24978 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 86131 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 85295 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 73369 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 71055 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 63240 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 1568 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 25407 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 103239 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 112282 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 101984 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Королева Камилла
Папа Лев XIV
Украина
Львов
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Запорожская область
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 11220 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 141491 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 271626 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 292509 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 287618 просмотра
Фейковые новости
YouTube
Facebook
ЧатГПТ
СВИФТ

Кабмин планирует расширить перечень оснований для получения статуса детей, пострадавших от войны: нардеп озвучил детали

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Правительство планирует внести изменения в постановление о статусе детей, пострадавших в результате военных действий. Изменения расширят перечень оснований для получения статуса и упростят процедуру подачи документов.

Кабмин планирует расширить перечень оснований для получения статуса детей, пострадавших от войны: нардеп озвучил детали

Кабинет министров Украины планирует внести изменения в постановление № 268 от 5 апреля 2017 года "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов". Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Как отметил политик, изменения в постановление предусматривают расширение перечня оснований для получения статуса. Речь идет о:

  • ранении, контузии, увечьях;
    • физическом, сексуальном или психологическом насилии;
      • похищении, незаконном содержании, пребывании в плену;
        • депортации или принудительном перемещении;
          • привлечении к военным формированиям;
            • гибели или исчезновении без вести родителей (одного или обоих);
              • лишении родительской опеки вследствие войны.

                Если раньше этот статус предоставляли только органы опеки по месту жительства ребенка, то после принятия изменений это можно будет сделать также по месту обращения или выявления ребенка, в т.ч. местными органами власти или самоуправления.

                Кроме того, в случае принятия изменений будет существенно расширен перечень документов, которые можно подавать:

                • медицинские справки;
                  • заключения экспертиз;
                    • выписки из ЕРДР;
                      • судебные решения;
                        • документы о смерти или исчезновении родителей;
                          • документы о подтверждении факта опеки;
                            • справки из социальных служб.

                              Соответствующее заявление можно будет подать через систему "Дети" - в то же время, органы опеки будут получать необходимые данные автоматически из государственных реестров.

                              Более 64 тысяч украинцев эвакуированы из опасных регионов - МВД30.08.2025, 04:41 • 4945 просмотров

                              Евгений Устименко

                              ОбществоВойна в УкраинеПолитика
                              Алексей Гончаренко