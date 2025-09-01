Кабмин планирует расширить перечень оснований для получения статуса детей, пострадавших от войны: нардеп озвучил детали

Кабинет министров Украины планирует внести изменения в постановление № 268 от 5 апреля 2017 года "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов". Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Как отметил политик, изменения в постановление предусматривают расширение перечня оснований для получения статуса. Речь идет о:

ранении, контузии, увечьях;

физическом, сексуальном или психологическом насилии;

похищении, незаконном содержании, пребывании в плену;

депортации или принудительном перемещении;

привлечении к военным формированиям;

гибели или исчезновении без вести родителей (одного или обоих);

лишении родительской опеки вследствие войны.

Если раньше этот статус предоставляли только органы опеки по месту жительства ребенка, то после принятия изменений это можно будет сделать также по месту обращения или выявления ребенка, в т.ч. местными органами власти или самоуправления.

Кроме того, в случае принятия изменений будет существенно расширен перечень документов, которые можно подавать:

медицинские справки;

заключения экспертиз;

выписки из ЕРДР;

судебные решения;

документы о смерти или исчезновении родителей;

документы о подтверждении факта опеки;

справки из социальных служб.

Соответствующее заявление можно будет подать через систему "Дети" - в то же время, органы опеки будут получать необходимые данные автоматически из государственных реестров.

