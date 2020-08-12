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Кабмін оновив умови щодо перетину КПВВ з окупованим Кримом

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Відтепер у разі отримання негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус особи, що перетнули КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом, не мають проходити обов’язкову самоізоляцію. Про це інформує пресслужба Мінреінтеграціі з посиланням на рішення уряду, передає УНН.

“Самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату тесту ПЛР. Відповідне рішення прийнято урядом сьогодні, 12 серпня”, — повідомили в пресслужбі.

Окрім того, зазначається, що обов’язкова самоізоляція не застосовується до абітурієнтів та осіб, які зараховані на навчання до закладів освіти, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя, з метою вступу, подання документів, тощо, до закладів освіти на підконтрольній території України та/або початку навчання у закладах освіти на підконтрольній території України, мають право на виїзд з тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя та на в’їзд до тимчасово окупованої території АРК самостійно або у супроводі законного представника.

“Тож, відтепер перетнути КПВВ можуть громадяни України та члени їх сімей (без дозволу голови Держприкордонслужби та погодження Мінреінтеграції) за умови одержання негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або за умови дотримання умов самоізоляції протягом 14 днів з використанням електронного сервісу "Дій вдома“:

  • місце проживання яких зареєстровано на підконтрольній уряду України території при виїзді з тимчасово окупованої території АРК і Севастополя;
  • місце проживання яких зареєстровано в АРК або Севастополі при в’їзді на тимчасово окуповану територію АРК і Севастополя;
  • у разі якщо перетин здійснюється з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території АРК Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна”, — заявили в міністерстві.

Також повідомляється, що перетнути КПВВ можна за наявності гуманітарних підстав.

Як повідомляв УНН, уряд минулого тижня прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію АРК і  Севастополя та виїзду з неї з 9 серпня.

Українські Національні Новини

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