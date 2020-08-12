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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72529 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99503 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123733 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105612 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125505 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100798 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101697 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103792 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Кабмин обновил условия относительно пересечения КПВВ с оккупированным Крымом

Кабмин обновил условия относительно пересечения КПВВ с оккупированным Крымом

Киев  •  УНН

 • 13679 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Отныне в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус лица, пересекшие КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом, не должны проходить обязательную самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции со ссылкой на решение правительства, передает УНН.

"Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Соответствующее решение принято правительством сегодня, 12 августа", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что обязательная самоизоляция не применяется к абитуриентам и лицам, зачисленным на обучение в учреждения образования, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя, с целью вступления, представления документов и т.д., в учреждения образования на подконтрольной территории Украины и/или начала обучения в учебных заведениях на подконтрольной территории Украины, имеют право на выезд из временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя и на въезд в временно оккупированной территории АРК самостоятельно или в сопровождении законного представителя.

"Поэтому, отныне пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения председателя Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или при условии соблюдения условий самоизоляции в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Дій вдома":

  • место жительства которых зарегистрировано на подконтрольной правительству Украины территории при выезде с временно оккупированной территории АРК и Севастополя;
  • место жительства которых зарегистрировано в АРК или Севастополе при въезде на временно оккупированную территорию АРК и Севастополя;
  • в случае если пересечение осуществляется с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АРК Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", - заявили в министерстве.

Также сообщается, что пересечь КПВВ можно при наличии гуманитарных оснований.

Как сообщал УНН, правительство на прошлой неделе приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АРК и Севастополя и выезда с нее с 9 августа.

Украинские Национальные Новости

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