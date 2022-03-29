Johnson & Johnson припиняє постачання засобів особистої гігієни до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Американська фармацевтична компанія Johnson & Johnson заявила у вівторок, що призупинить постачання засобів особистої гігієни в Росію. Про це сказано в заяві J&J, пише УНН.
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"Війна в Україні призвела до руйнівної гуманітарної кризи. Як глобальна компанія в галузі охорони здоров'я, ми вважаємо, що доступ до охорони здоров'я має основоположне значення", - заявили в компанії.
Деталі
В Johnson & Johnson повідомили, що вже пожертвували 5 мільйонів доларів на підтримку роботи Міжнародного комітету порятунку (IRC) і Міжнародної федерації Червоного Хреста (IFRC) і Червоного Півмісяця з надання гуманітарної допомоги біженцям з України в прикордонних країнах.
"На початку березня ми призупинили всю рекламу, реєстрацію в клінічних випробуваннях і будь-які додаткові інвестиції в Росії. Зараз, у зв'язку зі збільшенням масштабів гуманітарної кризи, ми робимо наступні додаткові дії:
- Подвоїли наші пожертвування на підтримку роботи з надання гуманітарної допомоги з 5 до 10 мільйонів доларів.
- Підтверджуємо наше зобов'язання постачати наші ліки та медичне обладнання в регіон.
- Ми прийняли рішення призупинити поставки наших засобів особистої гігієни в Росію", - заявили в компанії.
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше розповів, які саме нові компанії припинили діяльність в Росії.