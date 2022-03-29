Johnson & Johnson прекращает поставки средств личной гигиены в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson заявила во вторник, что приостановит поставки средств личной гигиены в Россию. Об этом сказано в заявлении J&J, пишет УНН.
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"Война в Украине привела к разрушительному гуманитарному кризису. Как глобальная компания в области здравоохранения, мы считаем, что доступ к здравоохранению имеет основополагающее значение", - заявили в компании.
Детали
В Johnson & Johnson сообщили, что уже пожертвовали 5 миллионов долларов на поддержку работы Международного комитета спасения (IRC) и Международной федерации Красного Креста (IFRC) и Красного Полумесяца по оказанию гуманитарной помощи беженцам из Украины в приграничных странах.
"В начале марта мы приостановили всю рекламу, регистрацию в клинических испытаниях и любые дополнительные инвестиции в России. Сейчас, в связи с увеличением масштабов гуманитарного кризиса, мы предпринимаем следующие дополнительные действия:
- Удвоили наши пожертвования на поддержку работы по оказанию гуманитарной помощи с 5 до 10 миллионов долларов.
- Подтверждаем наше обязательство поставлять наши лекарства и медицинское оборудование в регион.
- Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию", - заявили в компании.
Ранее
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее рассказал, какие именно новые компании прекратили деятельность в россии.