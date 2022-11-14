Ізраїльські сили вбили дівчинку-підлітка на Західному березі

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Міністерство охорони здоров'я Палестини ідентифікувало дівчину як Фуллу аль-Масалмех, заявивши, що її було вбито за день до свого 16-річчя. Стрілянина відбулася у місті Бейтунія, де, за словами військових, війська проводили арешти.

В іншому випадку ізраїльська поліція повідомила, що солдат застрелив ізраїльтянина у місті Раанана на північ від Тель-Авіва.

Контекст

Понад 130 палестинців було вбито в ході ізраїльсько-палестинських боїв на Західному березі та в східному Єрусалимі цього року, що робить 2022 найбільш смертоносним з 2006 року. Ізраїльська армія заявляє, що більшість убитих палестинців були бойовиками.

Військові рейди спровокували серію обстрілів з боку палестинців, внаслідок яких за останні тижні загинули ще як мінімум чотири ізраїльтянини.

Ізраїль заявляє, що рейди призначені для ліквідації мереж бойовиків та запобігання майбутнім атакам. Палестинці кажуть, що рейди спрямовані на те, щоб закріпити безстрокову 55-річну ізраїльську окупацію земель.

Ізраїль захопив Західний берег під час близькосхідної війни 1967 року разом із сектором Газа та східним Єрусалимом.