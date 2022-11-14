Израильские силы убили девочку-подростка на Западном берегу

Детали

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало девушку как Фуллу аль-Масалмех, заявив, что она была убита за день до своего 16-летия. Стрельба произошла в городе Бейтуния, где, по словам военных, войска производили аресты.

В другом случае израильская полиция сообщила, что солдат застрелил израильтянина в городе Раанана к северу от Тель-Авива.

Контекст

Более 130 палестинцев были убиты в ходе израильско-палестинских боев на Западном берегу и в восточном Иерусалиме в этом году, что делает 2022 наиболее смертоносным с 2006 года. Израильская армия заявляет, что большинство убитых палестинцев были боевиками.

Военные рейды спровоцировали серию обстрелов со стороны палестинцев, в результате которых за последние недели погибли еще как минимум четыре израильтянина.

Израиль заявляет, что рейды предназначены для ликвидации сетей боевиков и предотвращения будущих атак. Палестинцы говорят, что рейды направлены на то, чтобы закрепить бессрочную 55-летнюю израильскую оккупацию земель.

Израиль захватил Западный берег во время ближневосточной войны 1967 года вместе с сектором Газа и восточным Иерусалимом.