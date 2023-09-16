Ізраїльська армія завдала удару по сектору Газа після насильства на мітингу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. ізраїльські військові заявили, що завдали авіаудару по сектору Газа в п’ятницю після насильства на прикордонному мітингу, під час якого, за словами представників охорони здоров’я, було поранено кількох палестинців. Про це пише AFP, передає УНН.
Деталі
Цей удар став першим з початку липня, коли Ізраїль відповів на ракетний обстріл із сектора Газа після найбільшого ізраїльського нападу на окупований Західний берег за останні роки.
Армія заявила, що вдарила по «військовому посту, що належить терористичній організації ХАМАС на півночі сектора Газа».
Військовий речник сказав, що авіаудар завдав району, де раніше в п'ятницю зібралися палестинці, поблизу постійно закритого пропуску Карні.
Джерело служби безпеки на території Палестини повідомило AFP, що Ізраїль «бомбардував спостережний пункт опору на схід від міста Газа», попросивши залишитися анонімним, оскільки він не мав права публічно говорити зі ЗМІ.
Повідомлень про постраждалих внаслідок авіаудару не надходило.
Доповнення
Раніше в п’ятницю свідки під час протесту бачили, як палестинці кидають каміння та вибухівку в бік ізраїльських військ через кордон, а також двох демонстрантів з вогнепальними пораненнями.
Стовби чорного диму заповнили територію після того, як палестинці підпалили шини.
Дванадцять жителів Гази були поранені під час різних мітингів уздовж кордону, повідомило міністерство охорони здоров'я території.
Ізраїльські військові заявили, що в солдатів було кинуто "кілька вибухових пристроїв і гранат", ніхто з них не постраждав.
Щонайменше 34 палестинці та один ізраїльтянин були вбиті протягом п’яти днів транскордонних обмінів у травні.
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