Израильская армия нанесла удар по сектору Газа после насилия на митинге
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. израильские военные заявили, что нанесли авиаудар по сектору Газа в пятницу после насилия на пограничном митинге, во время которого, по словам представителей здравоохранения, были ранены несколько палестинцев. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Этот удар стал первым с начала июля, когда Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа после крупнейшего израильского нападения на оккупированный Западный берег за последние годы.
Армия заявила, что ударила по «военному посту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа».
Военный представитель сказал, что авиаудар нанес по району, где ранее в пятницу собрались палестинцы, вблизи постоянно закрытого пропускного пункта Карни.
Источник службы безопасности на территории Палестины сообщил AFP, что Израиль «бомбил наблюдательный пункт сопротивления к востоку от города Газа», попросив остаться анонимным, поскольку он не имел права публично говорить со СМИ.
Сообщений о пострадавших в результате авиаудара не поступало.
Дополнение
Ранее в пятницу свидетели во время протеста видели, как палестинцы бросают камни и взрывчатку в сторону израильских войск через границу, а также двух демонстрантов с огнестрельными ранениями.
Столбы черного дыма заполнили территорию после того, как палестинцы подожгли шины.
Двенадцать жителей Газы были ранены во время различных митингов вдоль границы, сообщило министерство здравоохранения территории.
Израильские военные заявили, что в солдат было брошено "несколько взрывных устройств и гранат", никто из них не пострадал.
По меньшей мере 34 палестинца и один израильтянин были убиты в течение пяти дней трансграничных обменов в мае.
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