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Ізраїль знову під великим ракетним обстрілом, незважаючи на оголошене припинення вогню

Ізраїль знову під великим ракетним обстрілом, незважаючи на оголошене припинення вогню

Київ • УНН

 • 1494242 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Триває сильний ракетний обстріл півдня та центру Ізраїлю, попри повідомлення про припинення вогню, передає Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Сильний вибух було чути над Беер-Шевою після ракетних сирен, які звучали у південному місті вперше у поточній ескалації.
У районі Тель-Авіва спрацювали сирени.

У Сдероті та Ашкелоні зазвучали сирени попередження про ракетний обстріл.

Попередження надходять, незважаючи на повідомлення про те, що режим припинення вогню набув чинності.

У попередніх повідомленнях говорилося, що Каїр виступив посередником, а «Ісламський джихад» прагне зупинити нинішній раунд бойових дій.

ЦАХАЛ повідомляє, що внаслідок останнього обстрілу сьогодні по Ізраїлю було випущено понад 300 ракет.

Служба «Маген Давид Адом» повідомляє, що під час останнього ракетного залпу, спрямованого проти населених пунктів поряд із Газою, Тель-Авівським регіоном та Беер-Шевою, не було зареєстровано травм, але одна людина постраждала, коли впала, біжачи до бомбосховища. Уламки ракети-перехоплювача «Залізний купол» потрапили до будинку в Нетівоті, завдавши шкоди, але ніхто не постраждав.

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