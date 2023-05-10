Израиль снова под крупным ракетным обстрелом, несмотря на объявленное прекращение огня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Продолжается сильный ракетный обстрел юга и центра Израиля, несмотря на сообщения о прекращении огня, передает Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Сильный взрыв был слышен над Беэр-Шевой после ракетных сирен, которые звучали в южном городе впервые в текущей эскалации.
В районе Тель-Авива сработали сирены.
В Сдероте и Ашкелоне зазвучали сирены предупреждения о ракетном обстреле.
Предупреждения поступают, несмотря на сообщения о том, что режим прекращения огня вступило в силу.
В предыдущих сообщениях говорилось, что Каир выступил посредником, а «Исламский джихад» стремится остановить нынешний раунд боевых действий.
ЦАХАЛ сообщает, что в результате последнего обстрела сегодня по Израилю было выпущено более 300 ракет.
Служба «Маген Давид Адом» сообщает, что во время последнего ракетного залпа, направленного против населенных пунктов рядом с Газой, Тель-Авивским регионом и Беэр-Шевой, не было зарегистрировано травм, но один человек пострадал, когда упал, бежав в бомбоубежище. Обломки ракеты-перехватчика «Железный купол» попали в дом в Нетивоте, причинив ущерб, но никто не пострадал.