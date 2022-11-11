Ізраїль заявляє, що на значне збільшення постачання газу до Європи підуть роки

Ізраїль та сусідній Єгипет підписали у червні меморандум про взаєморозуміння з Європейським Союзом, щоб постачати більше газу до блоку, оскільки він прагне диверсифікувати свою діяльність, відмовившись від росії.

Ізраїль став експортером енергії після того, як за останнє десятиліття було відкрито низку морських газових родовищ.

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На питання, коли буде газ через нові поставки в рамках цієї рамкової угоди, Ліор Шіллат, генеральний директор Міністерства енергетики, сказав, що це триватиме деякий час.

"У короткостроковій перспективі буде деяке збільшення, але великі цифри з'являться пізніше", - сказав він агентству Reuters у кулуарах кліматичного саміту COP27 в Єгипті.

Шилат сказав, що Ізраїль очікує, що зможе різко збільшити видобуток газу протягом трьох-чотирьох років, можливо, подвоївши його, що забезпечить значні обсяги понад його внутрішні потреби для експорту.

Він додав, що Ізраїль готується до цього, вивчаючи способи розширення пропускної спроможності трубопроводу до Єгипту.

Додамо

Ізраїль має кілька морських родовищ газу. Найбільший Левіафан в основному призначений для експорту.

Видобуток з Левіафану у другому кварталі 2022 року склав 2,8 мільярда кубометрів, з яких 2,0 мільярда кубометрів припало на Єгипет та Йорданію.