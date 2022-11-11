Израиль заявляет, что на значительное увеличение поставок газа в Европу уйдут годы

Израиль и соседний Египет подписали в июне меморандум о взаимопонимании с Европейским Союзом, чтобы поставлять больше газа в блок, поскольку он стремится диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от россии.

Израиль стал экспортером энергии после того, как за последнее десятилетие был открыт ряд морских газовых месторождений.

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Детали

На вопрос, когда будет газ через новые поставки в рамках этого рамочного соглашения, Лиор Шиллат, генеральный директор Министерства энергетики, сказал, что это продлится некоторое время.

"В краткосрочной перспективе будет некоторое увеличение, но большие цифры появятся позже", – сказал он агентству Reuters в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте.

Шилат сказал, что Израиль ожидает, что сможет резко увеличить добычу газа в течение трех-четырех лет, возможно, удвоив его, что обеспечит значительные объемы сверх его внутренних потребностей для экспорта.

Он добавил, что Израиль готовится к этому, изучая способы расширения пропускной способности трубопровода в Египет.

Добавим

У Израиля есть несколько морских месторождений газа. Крупнейший Левиафан в основном предназначен для экспорта.

Добыча из Левиафана во втором квартале 2022 года составила 2,8 миллиарда кубометров, из которых 2,0 миллиарда кубометров пришлось на Египет и Иорданию.