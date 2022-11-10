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Енергетичний гігант ExxonMobil розпочав розвідку природного газу біля узбережжя південно-західної Греції

Енергетичний гігант ExxonMobil розпочав розвідку природного газу біля узбережжя південно-західної Греції

Київ • УНН

 • 240195 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр енергетики та навколишнього середовища Греції заявив, що американський енергетичний гігант ExxonMobil розпочав розвідку природного газу біля узбережжя південно-західної Греції, запустивши відкладений проект, передає УНН.

Деталі

Корабель ExxonMobil вже працює в цьому районі, заявив міністр енергетики та довкілля Костас Скрекас в ефірі державного телеканалу ERT у четвер, лише через чотири дні після того, як прем'єр-міністр Греції оголосив про початок проекту. Цей крок відбувається на тлі загострення напруженості у відносинах із сусідньою Туреччиною і є проектом, який зазнав різкої критики з боку екологічних груп.

Корабель стартував. Наразі йде прокладання кабелів, необхідних для звукових хвиль, які використовуються при розвідці, сказав Скрекас.

"Запаси, які, за нашими припущеннями, існують на південний захід від Криту та Пелопоннесу, можуть бути останньою надією гірничодобувної промисловості знайти великий запас... у регіоні південно-східної Європи, у нашому регіоні", - сказав він.

За словами Скрекаса, якщо сейсмічні випробування справді вкажуть на наявність запасів, розвідувальне буріння може розпочатися 2025 року.

Доповнення

Екологічні групи стверджують, що глибоководна розвідка ресурсів матиме "нестерпні" наслідки для вразливих популяцій китів та дельфінів. Критики також підкреслюють потенційний ризик розливів і кажуть, що проект у разі успіху збільшить використання Грецією викопного палива в умовах глобальної кризи, пов'язаної зі зміною клімату.

Блок, зарезервований для розвідки, включає частину Грецької западини, де глибина сягає понад 5000 метрів. Цей район є життєво важливим місцем проживання морських кашалотів та інших китоподібних, що знаходяться під загрозою зникнення, яким вже загрожує рибальство, зіткнення з кораблями та забруднення пластиком.

Тим часом розвідка також відбувається під час підвищеної напруженості у відносинах з Туреччиною, з якою Греція перебуває у сварці через права на розвідку на шельфі у східному Середземномор'ї. Турецькі геологорозвідувальні роботи на схід від південного грецького острова Крит два роки тому викликали нарощування військової сили.

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