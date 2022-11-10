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Энергетический гигант ExxonMobil приступил к разведке природного газа у побережья юго-западной Греции

Энергетический гигант ExxonMobil приступил к разведке природного газа у побережья юго-западной Греции

Киев • УНН

 • 240193 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр энергетики и окружающей среды Греции заявил, что американский энергетический гигант ExxonMobil приступил к разведке природного газа у побережья юго-западной Греции, запустив отложенный проект, передает УНН.

Детали

Корабль ExxonMobil уже работает в этом районе, заявил министр энергетики и окружающей среды Костас Скрекас в эфире государственного телеканала ERT в четверг, всего через четыре дня после того, как премьер-министр Греции объявил о начале проекта. Этот шаг происходит на фоне обострения напряженности в отношениях с соседней Турцией и является проектом, подвергшимся резкой критике со стороны экологических групп.

Корабль стартовал. В настоящее время идет прокладка кабелей, необходимых для звуковых волн, используемых при разведке, сказал Скрекас.

"Запасы, которые, по нашим предположениям, существуют юго-западнее Крита и Пелопоннеса, могут быть последней надеждой горнодобывающей промышленности найти большой запас... в регионе юго-восточной Европы, в нашем регионе", - сказал он.

По словам Скрекаса, если сейсмические испытания действительно укажут на наличие запасов, разведывательное бурение может начаться в 2025 году.

Дополнение

Экологические группы утверждают, что глубоководная разведка ресурсов будет иметь "несносные" последствия для уязвимых популяций китов и дельфинов. Критики также подчеркивают потенциальный риск разливов и говорят, что проект в случае успеха увеличит использование Грецией ископаемого топлива в условиях глобального кризиса, связанного с изменением климата.

Блок, зарезервированный для разведки, включает в себя часть Греческой впадины, где глубина достигает более 5000 метров. Этот район является жизненно важным местом обитания морских кашалотов и других китообразных, которые находятся под угрозой исчезновения, которым уже угрожает рыболовство, столкновение с кораблями и загрязнение пластиком.

Между тем, разведка также происходит во время повышенной напряженности в отношениях с Турцией, с которой Греция находится в ссоре из-за прав на разведку на шельфе в восточном Средиземноморье. Турецкие геологоразведочные работы восточнее южного греческого острова Крит два года назад вызвали наращивание военной силы.

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