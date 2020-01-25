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Ізраїль завдав удару по сектору Газа у відповідь на атаку повітряними кулями з вибухівкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Ізраїльські військові завдали в суботу удари по об’єктах радикального руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою в сторону єврейської держави. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю в Twitter, передає УНН.

Ізраїль завдав удару по сектору Газа у відповідь на атаку повітряними кулями з вибухівкою

“Ми тільки що вразили цілі ХАМАС в Секторі Газа після того, як з Гази були випущені повітряні кулі з вибухівкою в напрямку Ізраїлю”, — йдеться в поширеній військовими заяві.

Нагадаємо, в ніч на 17 січня з сектору Газа до Ізраїлю вже запускали кулі з вибухівкою, тоді Єрусалим також відповів авіаударами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль ставить датчики на кордоні з Ліваном, щоб запобігти будівництву тунелів

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